На майских праздниках туристы принесли Петербургу 33 миллиона рублей

В общей сложности 850 тысяч туристов и экскурсантов посетили Петербург в период с 27 апреля по 12 мая, сообщили в городском комитете по развитию туризма во вторник. В результате бюджет города получил 33 миллиона рублей.

В комитете назвали одними из главных событий в конце апреля и начале мая открытие летнего туристического сезона и официальный старт периода навигации на реках и каналах города.

"Начало навигации в полном объеме и наши мероприятия традиционно дают старт летнему туристскому сезону" — заявил глава комитета Сергей Корнеев

Чиновник поделился мнением, что главным туристским продуктом города следует признать его "особую атмосферу", а по-настоящему прочувствовать ее можно лишь посмотрев на Петербург с воды. Также Корнеев выразил надежду на прибытие в летнем сезоне в город миллионов туристов.

Ранее лидер петербургских справороссов Надежда Тихонова раскритиковала инициативу о введении штрафов за неуплату курортного сбора. По ее мнению, внедрение подобной меры приведет к оттоку туристов из Петербурга в Ленобласть и, соответственно, к снижению поступлений в городскую казну.

Фото: ЗАКС.Ру