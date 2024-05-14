Запрет иноагентам участвовать в выборах получил одобрение сенаторов

Совет Федерации одобрил 14 мая закон о запрете иностранным агентам принимать участие в выборах различных уровней, сообщило РИА "Новости". Новелла предусматривает невозможность для иноагентов баллотироваться в качестве кандидатов, а также выступать в роли наблюдателей на выборах и представителями кандидатов и партий.

При этом полномочия депутатов, признанных иноагентами, должны будут прекращаться досрочно. Норма дает таким парламентариям 180 дней на то, чтобы избавиться от присвоенного им статуса. Не успевшие сделать это в обозначенный срок будут лишаться полномочий.

Действие законопроекта коснется выборов в федеральные и региональные органы госвласти, а также в органы публичной власти федеральной территории и муниципальных выборов.

На прошлой неделе закон был принят Госдумой сразу во втором и третьем чтениях.

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