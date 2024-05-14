ВС признал законным приговор Кара-Мурзе*

Верховный суд отклонил кассационную жалобу на приговор политику Владимиру Кара-Мурзе*, сообщил 14 мая "Интерфакс". В апреле 2023 года оппозиционер был приговорен к 25 годам колонии строгого режима по делу о распространении фейков об армии (ст. 207.3 УК РФ), сотрудничестве с нежелательной организацией (ст. 284.1 УК РФ) и государственной измене (ст. 275 УК РФ).

Сам Кара-Мурза* и его защита настаивали на незаконности приговора, вынесенного Мосгорсудом. Верховный суд признал законными судебные решения по делу оппозиционера.

Заседание ВС прошло в закрытом режиме в связи с тем, что материалы дела в отношении политика были засекречены.

*Минюст внес Владимира Кара-Мурзу в единый реестр иноагентов

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