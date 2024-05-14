Столичный суд отправил под арест фигуранта по делу главного кадровика Минобороны

Басманный суд Москвы удовлетворил ходатайство предварительного расследования и отправил в СИЗО предпринимателя по делу начальника главного управления кадров Минобороны Юрия Кузнецова. Лева Мартиросян обвиняется в даче чиновнику особо крупной взятки (ч. 5 ст. 291 УК РФ), сообщили в пресс-службе столичных судов общей юрисдикции.

По версии следствия, в бытность Кузнецова главой 8-го управления Генштаба у него возник умысел на получение взятки от знакомого ему по службе Мартиросяна. В обмен на предоставление имущества он якобы предоставлял поддержку и общее покровительство по службе, следует из сообщения пресс-службы.

Арест Мартиросяну избрали до 12 июля, то есть немногим менее чем на два месяца.

Ранее стало известно о задержании Кузнецова по делу о получении взятки в особо крупном размере. При обыске у него обнаружили ценности и более 100 миллионов рублей, в том числе в иностранной валюте. Во вторник чиновник Минобороны был арестован 235-м Гарнизонным военным судом. Свой нынешний пост главы кадровой службы ведомства он получил в наступившем мае.

Фото: Суды общей юрисдикции города Москвы / Telegram