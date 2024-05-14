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Столичный суд отправил под арест фигуранта по делу главного кадровика Минобороны

фото ЗакС политика Столичный суд отправил под арест фигуранта по делу главного кадровика Минобороны

Басманный суд Москвы удовлетворил ходатайство предварительного расследования и отправил в СИЗО предпринимателя по делу начальника главного управления кадров Минобороны Юрия Кузнецова. Лева Мартиросян обвиняется в даче чиновнику особо крупной взятки (ч. 5 ст. 291 УК РФ), сообщили в пресс-службе столичных судов общей юрисдикции.

По версии следствия, в бытность Кузнецова главой 8-го управления Генштаба у него возник умысел на получение взятки от знакомого ему по службе Мартиросяна. В обмен на предоставление имущества он якобы предоставлял поддержку и общее покровительство по службе, следует из сообщения пресс-службы.

Арест Мартиросяну избрали до 12 июля, то есть немногим менее чем на два месяца.

Ранее стало известно о задержании Кузнецова по делу о получении взятки в особо крупном размере. При обыске у него обнаружили ценности и более 100 миллионов рублей, в том числе в иностранной валюте. Во вторник чиновник Минобороны был арестован 235-м Гарнизонным военным судом. Свой нынешний пост главы кадровой службы ведомства он получил в наступившем мае.

Фото: Суды общей юрисдикции города Москвы / Telegram


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