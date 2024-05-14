Военный суд арестовал главного кадровика Минобороны

Начальник главного управления кадров Минобороны Юрий Кузнецов арестован по делу о получении взятки в особо крупном размере (ч.6 ст. 290 УК РФ), сообщили в пресс-службе Следственного комитета. Как уточнил ТАСС со ссылкой на пресс-службу 235-м Гарнизонного военного суда, военному было предъявлено соответствующее обвинение.

По версии следствия, в 2021-2023 году Кузнецов, занимая пост начальника 8-го управления Генштаба, получил взятку от представителей коммерческих структур. В ходе проведенных обысков у него обнаружили и изъяли более 100 миллионов рублей, в том числе в иностранной валюте. Также в СК сообщили об обнаружении у него золотых монет, коллекционных часов и предметов роскоши.

Кузнецову предъявлено обвинение, уголовным делом в отношении него занимается управление по расследованию особо важных дел ГСУ Следственного комитета, уточнили ТАСС в суде.

Ранее появилась информация об обыске и задержании Кузнецова. Свой нынешний пост он получил в текущем мае.

В конце апреля по делу о получении взятки был арестован на два месяца замглавы Минобороны Тимур Иванов. Последний пытался оспорить решение суда, но потерпел неудачу.

Фото: пресс-служба Минобороны РФ