Мосгорсуд оставил под стражей замглавы Минобороны Иванова

Заместитель главы Минобороны Тимур Иванов останется под стражей по делу о получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ), сообщили в пресс-службе столичных судов общей юрисдикции. Апелляционную жалобу на ранее избранную ему меру пресечения рассмотрел 8 мая Мосгорсуд.

"Московский городской суд оставил без изменения постановление Басманного районного суда города Москвы об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении заместителя министра обороны Российской Федерации Иванова Тимура Вадимовича", — говорится в сообщении судебной пресс-служба

Защита Иванова ходатайствовала о замене ранее назначенной ему меры пресечения на домашний арест или любую иную, не связанную с содержанием под стражей. Сторона обвинения выступала против этого.

К настоящему времени профиль Иванова перестал отображаться на сайте Министерства обороны. Его адвокат Мурад Мусаев подтвердил появившиеся ранее сообщения о временном отстранении подзащитного от должности, передает "Интерфакс".

О задержании Иванова стало известно вечером 23 апреля, на следующий день Басманный суд определил его под арест на два месяца.

Фото: Суды общей юрисдикции города Москвы / Telegram