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Новости 20:57

Бывшая замглавы Минкульта Ярилова обжаловала приговор

фото ЗакС политика Бывшая замглавы Минкульта Ярилова обжаловала приговор

Бывшая заместитель министра культуры Ольга Ярилова обжаловала вынесенный ей ранее приговор, сообщил ТАСС со ссылкой на Тверской суд Москвы. Также апелляционную жалобу на вынесенное решение подала защита экс-чиновницы.

"В суд поступили апелляционные жалобы на приговор Яриловой как со стороны представителя защиты, так и от самой осужденной", — рассказали в суде информагентству.

Представитель защиты Яриловой уточнил в беседе с ТАСС, что она и ее адвокаты просят отменить приговор и оправдать ее.

В конце апреля Тверской суд приговорил Ярилову к семи годам колонии, признав виновной в злоупотреблении служебными полномочиями (ч. 2 ст. 285 УК РФ). Дело в отношении экс-замминистра возбудили в связи с хищением средств, выделенных на программу "Пушкинская карта". Речь шла о 125 миллионах рублей.

Фото: Суды общей юрисдикции города Москвы / Telegram


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