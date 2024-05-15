Средняя зарплата в Петербурге приблизилась к 105 тысячам рублей

Средняя номинальная начисленная заработная плата оказалась в Петербурге немногим менее 105 тысяч рублей по итогам февраля, говорится в докладе Петростата о социально–экономическом развитии Северо-Западного федерального округа в январе — марте 2024 года. Аналогичный показатель в Ленобласти оказался приблизительно на четверть меньше.

Согласно представленному докладу, величина средней зарплаты в Петербурге составила по итогам последнего месяца зимы 104,9 тысячи рублей. Что касается Ленобласти, то здесь размер средней зарплаты составил 73,3 тысячи рублей.

"Реальная начисленная заработная плата, рассчитанная с учетом индекса потребительских цен, в феврале 2024 года составила 110,3 % к уровню января 2024 года и 108,6 % — к уровню февраля 2023 года", — отметили в Петростате, говоря о Петербурге.

В Ленобласти реальная начисленная зарплата в феврале составила 101,7 % к уровню январской и 115,1 % — к уровню февраля 2023 года.

Накануне губернатор Александр Беглов заявил, что к 2030 году средняя зарплата в Петербурге должна увеличиться до уровня 180 тысяч рублей в месяц.

Фото: ЗАКС.Ру