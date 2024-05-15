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Новости 12:13

Шишлов предложил изменить формат отчета губернатора перед ЗакСом

фото ЗакС политика Шишлов предложил изменить формат отчета губернатора перед ЗакСом

Существующий формат отчета губернатора перед Заксобранием нуждается в доработке, считает глава фракции "Яблоко" в городском парламенте Александр Шишлов. Своими соображениями на этот счет он поделился в личном Telegram-канале.

Комментируя состоявшийся накануне отчет губернатора в БКЗ "Октябрьский", Шишлов отметил, что само мероприятие оказалось вполне традиционным по форме, если не считать смены места проведения и увеличения количества зрителей. До сих пор глава города выступал перед депутатами в Мариинском дворце.

"Формат отчета остался традиционным — по сути, это был содержательный, но односторонний  рассказ об успехах и достижениях города", — оценил Шишлов выступление градоначальника.

Парламентарий отметил наличие "реальных острых проблем", о которых следует говорить на подобных мероприятиях. Он указал на невозможность выступления депутатов с оценкой услышанного отчета. "Полагаю, что существующий формат губернаторского доклада нужно дополнить обсуждением результатов работы", — высказал мнение он.

Прошедший отчет Беглова стал подведением итогов его пятилетнего срока на посту губернатора. Более подробнее об этом читайте в материале ЗАКС.Ру.

Фото: ЗАКС.Ру


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