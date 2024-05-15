Беглов собрал "Октябрьский"

фото Михаила Масленникова, ЗАКС.Ру

Свой последний отчет перед выборами губернатор Петербурга Александр Беглов решил провести не в Мариинском дворце, а на сцене БКЗ "Октябрьский". Его выступление стало подведением итогов его работы не только за 2023 год, а за весь губернаторский срок. Весной ему предстоит снова побороться за место в Смольном. Помогать ему, вероятно, будут озвученные сегодня заявления.

Впервые в истории петербургского Заксобрания депутаты провели пленарное заседание вне привычных стен Мариинского дворца. Кроме них приглашения на мероприятие получили еще 3,5 тысячи человек. Такого Большой зал парламента себе позволить не может: едва ли ли там смогут расположиться 300 человек. Среди приглашенных гостей оказались члены правительства, председатели комитетов, главы районов, общественники, религиозные деятели, а также участники СВО. Зампред комитета по молодежной политике Иван Есипов, как и в прошлом году, пришел в военной форме. Заметную часть пришедших составили муниципалы, среди которых были представители разных партий. Количество пришедших мундепов вполне хватило бы Беглову, чтобы преодолеть муниципальный фильтр.

Сложная работа

Отчет Беглов традиционно выдался продолжительным и всесторонним. Доклад анонсировался как подведение итогов прошедшей "пятилетки". Собеседники ЗАКС.Ру из депутатского корпуса объясняли длительность выступления губернатора так: "есть что рассказать". Действительно, с 2019 года в мире произошло многое, что сказалось на жизни петербуржцев. Это и пандемия коронавируса, и начало специальной военной операции, и уход западных компаний с российского рынка.

- Меньше всего бы я сегодня хотела оказаться на том месте, на котором был Александр Дмитриевич Беглов. Более сложной работы, чем губернатор города, я себе не представляю. Это не для слабых, - рассказала журналистам глава фракции "Справедливая Россия - За правду" Марина Шишкина.

Справиться со всеми вызовами удалось не без помощи президента Владимира Путина, время от времени напоминал Беглов со сцены. Также он в очередной раз рассказал, что глава государства продолжает дело Петра I. У Беглова есть основания благодарить Путина не только от лица петербуржцев, но и лично. Недавно президент поддержал инициативу Беглова избираться на второй срок.

Один из основных тезисов, который стал кочевать из отчета в отчет в последние годы - бюджет города, который с 2022 года превышает 1 трлн рублей. На сегодняшнем выступлении в БКЗ Беглов решил поднять планку в два раза: среди задач, которое ставит перед собой правительство к 2030 году - достигнуть бюджета в 2 трлн рублей. Зарплаты тоже должны подрасти в два раза. Чиновники намерены добиваться среднемесячного дохода жителя города в размере 180 тысяч рублей.

Губернатор затронул также темы развития промышленности, образования, здравохранения, транспорта, строительства и проблемы коммунальных служб. На сцене градоначальник держался уверенно, иногда вовлекая аудиторию в процесс. Временами даже шутил. Послание губернатора продолжалось около трех часов. Если депутаты Заксобрания привыкли к такому сидячему образу жизни, то некоторые гости, впервые попавшие на доклад губернатора, выдерживали с трудом. Впрочем, Беглов и на эту тему пошутил.

- Если устали, я могу прекратить. Я шучу, конечно. Тоже не просто стоять под софитами, уже три ручья пота, - разрядил обстановку губернатор.

Реплику губернатора зал встретил смехом.

Право на спросить

У каждой фракции была возможность задать лишь по одному вопросу после услышанного. Вопрос лидера коммунистов Роман Кононенко оказался актуальным и немного личным. Его беспокоили люди на электросамокатах, которые временами пренебрегают правилами езды. Однажды даже сбили супругу Кононенко. Беглов выступил с достаточно жесткой критикой кикшеринговых компаний и анонсировал федеральные инициативы.

- Те проблемы, которые возникают, чего греха таить, у нас город большой, приезжает много гостей, и многие управляют этими электрическими самокатами в нетрезвом состоянии. Что хорошего, когда по тротуарам летит непонятно на какой скорости тот или иной, скажем, чудак. Приятно это? Неприятно это, - заявил Беглов.

Менее актуальный для мая вопрос прозвучал от лидера фракции "Яблоко" Александра Шишлова, которого беспокоило качество уборки снега. На эту тему губернатор разразился долгим рассказом о стремлении создать комфортные условия для работы дворников, которых сам глава региона предпочитает называть "работниками ручного труда". Руководителя фракции "Новые люди" Дмитрия Павлова интересовал событийный туризм, а его коллегу из "Справедливой России - За правду" Марину Шишкину - транспортная доступность.

Подарки к сентябрю

Лидер фракции "Единая Россия" Павел Крупник, поинтересовался, как в Год семьи Смольный собирается поддерживать многодетные семьи и возможны ли какие-либо дополнительные меры поддержки для них. Этого вопроса, Беглов, кажется, ждал больше всего - у него было, чем похвастаться и что пообещать.

Во-первых, в Петербурге региональный материнский капитал будут выплачивать при рождении четвертого, пятого и последующих детей. Во-вторых, в ЗакС внесут законопроект об увеличении выплат родителям, удостоенных звания "За воспитание детей" в среднем в пять раз. ЗАКС.Ру рассказывал об этой инициативе еще в марте. Конечно, не обошлось без упоминания подарочного набора для новорожденных. Под конец выступления Беглов заявил, что решил сделать учреждения дошкольного образования бесплатными с осени.

- Знаете, всегда мы с депутатами и членами правительства думали, все-таки непросто для семей с детьми, которые водят в детский сад, ну хорошо если один ребенок. А если четыре? Пять? А если многодетная семья? Поэтому я предлагаю с 1 сентября для наших городских детишек отменить плату за детский сад, - объявил Беглов.

На этом официальная часть мероприятия закончилась. После того, как чиновники начали покидать зал, на сцену вышли отец депутата Госдумы Михаил Боярский, певицы Елена Ваенга и Зара. Слушать их остались лишь немногочисленные зрители.



































Текст: Константин Леньков, фото: Михаил Масленников, Константин Леньков