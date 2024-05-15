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Новости 12:59

Мишустин призвал министров оправдать доверие президента и россиян

фото ЗакС политика Мишустин призвал министров оправдать доверие президента и россиян

Новый состав российского правительства провел 15 марта свое первое заседание. Выступая с речью перед членами кабинета, премьер-министр Михаил Мишустин призвал их "действовать в едином строю и организовать всю работу без всяких пауз".

"Нам предстоит оправдать доверие главы государства и, конечно, граждан России, работая четко и эффективно", — приводит слова Мишустина пресс-служба кабмина.

В числе первостепенных задач премьер-министр обозначил финансовое обеспечение планов по поддержке семей, россиян и бизнеса. В целом же задача правительства видится его председателю в том, чтобы "в полном объеме и в срок" выполнять поручения главы государства и делать всё возможное для повышения качества жизни граждан.

Минувшим вечером президент Владимир Путин утвердил состав нового правительства. До этого часть кандидатов в члены кабмина прошла согласование в Госдуме, а другая часть — в Совете Федерации.

Фото: ЗАКС.Ру


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