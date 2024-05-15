Единороссы предложили разрешить проверку загранпаспортов граждан, допущенных к гостайне

Группа членов фракции "Единая Россия" в Госдуме внесла на рассмотрение коллег законопроект о проверке заграничных паспортов у лиц, допущенных к гостайне. По мысли авторов, подобная мера позволит обеспечить больший контроль за такими гражданами и, соответственно, более надежно убережет охраняемые государством сведения.

Как отмечают парламентарии в пояснительной записке к проекту, сейчас допущенные к гостайне сотрудники должны уведомлять руководство или согласовывать с ним в письменной форме свои поездки за рубеж. Однако же подобная мера представляется им недостаточной. По мнению единороссов, следует позволить руководителям таких сотрудников изучать отметки о пересечении границы в загранпаспортах своих подчиненных и сличать их с информацией в предоставленных сотрудником прошениях.

"Обеспечить действенный механизм защиты государственной тайны, как представляется, можно только в том случае, если по возвращении из-за границы имеется возможность проверить, были ли работником, допущенным к государственной тайне, соблюдены условия выезда за границу", — говорится в пояснительной записке.

В декабре 2023 года в России вступил в силу закон о сдаче военнообязанными загранпаспортов в течение пяти дней после призыва на службу.

Фото: ЗАКС.Ру