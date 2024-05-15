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Защита обжаловала арест водителя упавшего в Мойку автобуса

фото ЗакС политика Защита обжаловала арест водителя упавшего в Мойку автобуса

Защита водителя, который сидел за рулем упавшего в Мойку автобуса, обжаловала назначенный ему судом арест, сообщил 15 мая в беседе с ТАСС адвокат Алексей Прокофьев. Против его подзащитного Рахматшоха Курбонова возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, повлекшем смерть двух и более лиц (ч. 5 ст. 264 УК РФ).

В тексте апелляции Прокофьев указал, что на рассмотрение суда не были представлены все необходимые материалы и доказательства. Речь идет, в том числе, о сведениях касательно прохождения техобслуживания автобусом и об отсутствии заключения эксперта по вопросу состояния транспортного средства на момент аварии. В связи с этим адвокат попросил смягчить назначенную Курбонову меру или же оставить этот вопрос на усмотрение следствия.

"Прошу суд избрать в отношении обвиняемого Курбонова Р. И. меру пресечения в виде домашнего ареста по адресу регистрации и проживания, согласно имеющимся в деле документам, либо запрет определенных действий с ограничениями на усмотрение суда, либо отменить постановление и оставить разрешение вопроса по мере пресечения на усмотрение следователя", — говорится в апелляции.

Авария с автобусом № 262 произошла днем 10 мая, транспортное средство вылетело с Поцелуева моста в воды Мойки. В результате инцидента погибли семь человек. Выжили только двое, одним из них оказался водитель. В минувшее воскресенье суд отправил его в СИЗО на два месяца.

Фото: ЗАКС.Ру


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