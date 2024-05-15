Дворцы бракосочетания в Петербурге будут работать дольше

Петербургские Дворцы бракосочетания в период белых ночей и вплоть до конца сентября перейдут на летний режим работы, рассказали 15 мая в администрации губернатора. Закрываться они будут на два часа позже обычного, то есть в 23:00.

"Дворцы бракосочетания на Фурштатской улице и Английской набережной перешли на летний режим работы — на два часа дольше обычного", — говорится в сообщении Смольного.

Последняя церемония в день будет начинаться в 23:00, а завершаться спустя 20 минут после этого. Подобный режим работы сохранится до 30 сентября.

Летом 2023 года петербургские ЗАГСы зарегистрировали максимальное количество браков за пять лет. Всего за три месяца были проведены 18,7 тысячи церемоний, что почти на 5 % превышает показатели за аналогичный период 2022 года.

Фото: ЗАКС.Ру