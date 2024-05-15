За полмесяца в Петербурге выявили 1171 нарушение с электросамокатами

С 1 по 14 мая в Петербурге сотрудники Городского центра управления парковками зафиксировали 1 171 нарушение при использовании электросамокатов, сообщил заместитель председателя комитета по транспорту Алексей Гончаров на заседании профильной комиссии Заксобрания 15 мая, передает корреспондент ЗАКС.Ру. В основном пользователи электросамокатов пренебрегают обязанностью спешиваться на пешеходных переходах.

Сейчас на улицах Петербурга доступны порядка 48 тысяч электросамокатов для краткосрочной аренды. Городские власти намерены ужесточать правила использования средств индивидуальной мобильности в городе. Пока подобные меры связаны с ограничением максимальной скорости устройств в зависимости от района. В некоторых популярных у горожан местах электросамокаты запрещены полностью, например, на Дворцовой площади.

Накануне с критикой недобросовестных пользователей электросамокатов выступил губернатор Петербурга Александр Беглов во время своего ежегодного отчета перед депутатами Заксобрания. Он также анонсировал федеральную инициативу о новых запретах для электросамокатов. Беглов также поддержал идею о запрете использования СИМ на тротуарах.

Константин Леньков