Рядом со станциями петербургского метро введут ограничения для электросамокатов в часы пик

Заместитель председателя комитета по транспорту Дмитрий Ваньчков на заседании комиссии Заксобрания по транспорту 15 мая анонсировал новые ограничения для пользователей кикшеринга, передает корреспондент ЗАКС.Ру. К концу месяца чиновники предлагают снижать скорость средств индивидуальной мобильности в проходных местах в часы-пик.

Замедлять электросамокаты до 15 км/ч планируют с 22 мая возле 12 станций метро: "Технологический институт", Комендантский проспект, Чернышевская, Проспект Просвещения, площадь Ленина, Обводный канал, проспект Ветеранов, Нарвская, Беговая, Парнас, Ломоносовская и Дыбенко. Ограничение будет действовать с 7:00 до 10:00 и с 17:00 до 20:00.

Также в Смольном решили запретить оставлять электросамокаты на некоторых набережных.

Напомним, что с 1 по 14 мая сотрудники Городского центра управления парковками Петербурга зафиксировали 1 171 нарушение при использовании электросамокатов.

Константин Леньков, фото: ЗАКС.Ру