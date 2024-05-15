Выступление Боярского, Зары и Ваенги после отчета Беглова обошлось в 4,2 млн рублей

После выступления губернатора Александра Беглова с ежегодным отчетом в БКЗ "Октябрьский" 14 мая для собравшихся началась музыкальная программа с участием Михаила Боярского, Елены Ваенги и Зары. Каждый из артистов исполнил по одной песне. Их услуги оценили в 4,2 млн рублей, следует из опубликованного контракта на портале госзакупок, обратил внимание ЗАКС.Ру.

Заказчиком выступило СПб ГБУК "Петербург-концерт", а поставщиком — ООО "Прайд Медиа Групп". В контракте сказано, что звезды эстрады должны были исполнить "не менее одной песни". По факту выступать артистам пришлось при полупустом зале. После ухода губернатора со сцены вслед за ним покинули зал и большинство приглашенных гостей.

В документах не сообщается, сколько именно из 4,2 млн рублей полагается каждому из артистов. Источником финансирования в контракте указаны средства бюджетного учреждения.

Напомним, накануне впервые за историю Заксобрания пленарное заседание прошло вне стен Мариинского дворца. В концертном зале собралось порядка трех тысяч человек, среди которых были чиновники, общественники и муниципалы. О том, как прошел доклад Беглова за три месяца до выборов губернатора — в материале ЗАКС.Ру.

текст и фото: Константин Леньков