На Благодатной улице таксист сбил подростка на электросамокате

В Московском районе Петербурга подросток-электросамокатчик пострадал в ДТП с автомобилем утром 14 мая, об этом 15 мая сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

Инцидент произошел у дома на Благодатной улице. По тротуару на арендованном самокате ехал 15-летний подросток, а 21-летний таксист во время поворота сбил молодого человека.

Подросток попал в больницу с травмами средней степени тяжести. После оказания помощи его отпустили домой.

Отмечается, что подросток во время регистрации аккаунта в приложении кикшеринга указал возраст "18 лет", но никакого подтверждения приложение не запросило.

Сейчас правоохранительные органы ведут проверку случившегося. Уточняется, что водитель такси к ответственности за нарушение ПДД в 2023-2024 годах не привлекался.

Напомним, что в Петербурге рядом со станциями метрополитена введут скоростные ограничения для электросамокатов.

Фото: ЗАКС.Ру