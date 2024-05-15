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Новости 17:48

В двух районах Петербурга произошли прорывы труб с горячей водой

фото ЗакС политика В двух районах Петербурга произошли прорывы труб с горячей водой

На Васильевском острове и в Купчино случились коммунальные аварии с вытеканием горячей воды, об этом 15 мая пишет "Фонтанка.ру" со ссылкой на ГУ МЧС России по Петербургу.

Одна авария произошла на улице Ярослава Гашека рядом с Загребским бульваром. Там прорвало трубу с горячей водой, из-за чего образовались провалы в асфальте, куда почти полностью упал автомобиль.

В МЧС рассказали, что площадь зоны разлива составляет 2500 квадратных метров, 11 автомобилей эвакуировано, а еще семь находятся в воде. 

Вторая авария произошла на улице Нахимова в Василеостровском районе Петербурга рядом с Прибалтийской площадью. О провалах на участке неизвестно, однако водители объезжают парящие лужи. Сейчас специалисты АО "Теплосеть Санкт-Петербурга" проводят на месте ремонтные работы, которые планируют завершить 16 мая.

Напомним, что 15 мая в Петербурге завершился отопительный сезон, службы переходят на периодическое протапливание.

Фото: ЗАКС.Ру


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