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Новости 19:45

Суд Петербурга обязал комздрав обеспечивать женщину лекарствами всю жизнь

фото ЗакС политика Суд Петербурга обязал комздрав обеспечивать женщину лекарствами всю жизнь

Куйбышевский районный суд Петербурга обязал комитет по здравоохранению города всю жизнь обеспечивать женщину лекарствами, об этом 15 мая рассказала глава объединенной пресс-службы судов города Дарья Лебедева в своем Telegram-канале.

Как рассказала Лебедева, у женщины диагностированы панкреатическая недостаточность, муковисцидоз и хронический бронхиолит. При этом петербурженка не получала необходимый препарат "Пульмозим".

Суд обязал комздрав до конца жизни обеспечивать женщину препаратом, то есть выдавать по 61 упаковке лекарства в год. Как отметила Лебедева, обычно такие решения выносят в интересах детей, поэтому решение суда можно считать особенным.

Фото: ЗАКС.Ру


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