Отремонтированную "Ладожскую" закрывали из-за остановки эскалатора

Станцию оранжевой ветки петербургского метрополитена "Ладожская" закрывали на вход из-за технического сбоя, об этом 16 мая сообщили в пресс-службе подземки Петербурга.

Как оказалось, на станции был затруднен проход по причине того, что в 8 утра вход в вестибюль станции был ограничен из-за внеплановой остановки эскалатора. Проблему удалось решить к 8:25 утра – тогда работа станции вернулась в обычный режим.

Напомним, что с марта 2023 года на "Ладожской" почти год проводили капитальный ремонт. Станцию открыли 30 января.

Фото: ЗАКС.Ру