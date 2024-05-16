Возле Дворцовой площади появилась выставка к 30-летию Заксобрания

Фото ЗАКС.Ру

На Большой Морской улице открылась выставка, приуроченная к 30-летию Законодательного собрания Петербурга. На нее Смольный потратил почти 2 млн рублей. В экспозиции рассказывается об истории парламента, почетных гражданах, а также спикерах Заксобрания. ЗАКС.Ру показывает, как четверть века петербургского законотворчества уложили в шесть стендов.

Уличная выставка к 30-летию городского парламента была инициирована комитетом по печати. Закупка на ее проведение появилась в конце апреля. На эти цели выделили 1,98 млн рублей. Заявку подал лишь один исполнитель — АНО "Артэра", который предложил цену на 10 тысяч меньше максимальной. В результате на Большой Морской улице, в нескольких метрах от арки Главного штаба установили шесть стендов-книжек.

Один из первых стендов посвящен истории семи созывов Заксобрания. На одной "странице" разместили портреты председателей парламента: Юрия Кравцова, Сергея Тарасова, Вадима Тюльпанова, Вячеслава Макарова и Александра Бельского. По неизвестным причинам самое низкое качество фотографии оказалось у снимка, на котором изображен Макаров. Это популярный портрет полковника в отставке — с него писали картину для галереи председателей, которая находится в коридорах Мариинского дворца. Также не самое высокое разрешение у снимка Юрия Кравцова. С другой стороны, технологии в годы его руководства были другими.







Слева от портретов спикеров размещен список знаковых для каждого созыва решений. Пятый и шестой созывы под руководством Макарова, согласно материалам выставки, оказались самыми безынициативными. Так, за V созыв (2011-2016 годы) авторы решили упомянуть лишь закон о региональных нормативах градостроительного проектирования в Санкт-Петербурге. И то, название закона разбили на три строчки, вероятно, для солидности. В VI созыве (2016-2021 годы) решили упомянуть уже три документа: закон об Общественной палате Петербурга, Экологический кодекс и закон об утверждении соглашения с Ленобластью по вопросу обращения с отходами. Для сравнения, у I созыва на выставке упомянуты восемь законов, у III — пять, а у VII — девять. К заслугам текущего созыва отнесли решение о создании Молодежного парламента, закон о ежегодных выплатах ветеранам, ряд законов, направленных на прозрачность работы парламента (в частности, публикаций стенограмм заседаний), а также меры поддержки для участников СВО и многодетных семей.

На остальных стендах — другие исторические периоды петербургского парламентаризма: Петербургская городская дума, Петроградский совет рабочих и солдатских депутатов, Ленинградский совет трудящихся. Также на выставке представлены портреты советских государственных деятелей: 14-го председателя Ленинградского горисполкома Александра Сизова (на фото изображен с сигаретой), 17-го председателя горисполкома Владимира Ходырева и спикера Ленинградского городского совета народных депутатов Анатолия Собчака. Также на стенде приведена выдержка из его интервью.

"Нам нужно только развязать руки, чтобы мы сами могли тратить заработанное… Мы можем зарабатывать огромные деньги, развивая мировой туризм. Одна издательская деятельность — брошюры, открытки с видами Ленинграда — может принести огромные доходы", - рассказывал Собчак тогда еще корреспонденту "Интерфакса" Вячеславу Терехову, который сегодня занимает пост первого замдиректора агентства.

Торжественно открывать выставку с участием депутатов ЗакСа не планируют, по крайней мере так сообщили ЗАКС.Ру в пресс-службе парламента. Отметим, согласно данным закупки, исполнитель должен был организовать некую пресс-конференцию с участием представителей Законодательного собрания. В Мариинском дворце уточнили, что подобных мероприятий не проводилось. В пресс-службе комитета по печати не смогли оперативно рассказать, проводились ли какие-либо мероприятия, приуроченные к открытию выставки, и попросили отправить письменный запрос.















Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру