Эмигрировавшего экс-мундепа Ульянки оштрафовали за дискредитацию армии

Кировский районный суд Петербурга 16 мая оштрафовал на 30 тысяч рублей бывшего депутата МО "Ульянка" Никиту Кириллова по статье о дискредитации Вооруженных сил (ст. 20.3.3 КоАП РФ), сообщили ЗАКС.Ру в Объединенной пресс-службе судов города. О проверке по факту высказываний, которые могут опорочить армию, мы рассказывали еще в ноябре 2023 года. Сам мундеп сейчас находится в Финляндии.

Кириллов покинул Россию в сентябре 2022 года. В марте 2024 года совет МО "Ульянка" досрочно прекратил полномочия Кириллова из-за якобы имеющихся проблем с декларацией. Сам экс-мундеп утверждал, что все отчеты подавал своевременно и в полном объеме.

Кириллов связывает решение совета и намерения силовиков привлечь к его к ответственности с его общественной деятельностью. Находясь за границей, он критически высказывается о российских властях, чем, по его мнению, привлек внимание провластных активистов.

Константин Леньков / Фото Никиты Кириллова