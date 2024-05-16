Член Молодежной избирательной комиссии стал членом ТИК № 53

Санкт-Петербургская избирательная комиссия 16 мая назначила Максима Воронина членом ТИК № 53 с правом решающего голоса, сообщили в Горизбиркоме. До этого Воронин был председателем Молодежной избирательной комиссии — недавно сформированного совещательного органа при ГИК.

Глава Горизбиркома Максим Мейксин в своем Telegram-канале назвал это решение примером того, как Молодежная комиссия стала "настоящим кадровым резервом" для избирательной системы Петербурга.

"Решение о его назначении, принятое сегодня на заседании Санкт-Петербургской избирательной комиссией, является одним из ярких примеров того, как активные ребята нашей Молодежной комиссии, твердо решившие связать свою жизнь с организацией выборов, успешно становятся новыми членами избирательной системы Петербурга, привнося свежие идеи, новаторство и энергию в работу избирательных комиссий", — написал Мейксин.

Воронин был предложен в "молодежку" Санкт-Петербургским университетом технологий управления и экономики. Недавно он возглавил Союз молодежных избирательных комиссий России.

Константин Леньков, фото: Максим Мейксин V / Telegram