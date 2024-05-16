В Петербурге полиция изъяла более двух тысяч самокатов

Более двух тысяч электросамокатов изъяла полиция в Петербурге за нарушение правил парковки, сообщил 16 мая "Интерфакс" со ссылкой на ГУ МВД по региону. Транспортные средства отправлены на склад временного хранения.

Проверки соблюдения правил парковки кикшеринговых самокатов стартовали в городе 14 мая по распоряжению начальника полицейского главка Романа Плугина. В результате удалось обнаружить 2 229 неправильно припаркованных средств индивидуальной мобильности.

Как передает информагентство, по фактам нарушений были возбуждены дела об административных правонарушениях по статье о самовольном занятии земельного участка (ст. 7.1 КоАП РФ).

Ранее стало известно, что за прошедшие полмесяца Городской центр управления парковками обнаружил почти 1,2 тысячи нарушений при использовании самокатов.

Фото: ЗАКС.Ру