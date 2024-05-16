Пригородные электрички перейдут на летний график работы

Пригородные электропоезда перейдут в конце следующей недели на летний режим работы, следует из сообщения Северо-Западной пригородной пассажирской компании (СЗППК). Изменения в графике обещаны с 26 мая.

В результате перехода на летний график количество поездов в будние дни увеличится на 5,1 %, уточнили в компании. На выходных увеличение составит 15,6 %.

"Увеличение размеров движения произойдет на всех направлениях", — отметили в СЗППК.

Ранее стало известно о планах разработать в Петербурге план транспортного обслуживания до 20235 года. Концепция коснется, в том числе, пригородного железнодорожного транспорта.

Фото: ЗАКС.Ру