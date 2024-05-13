В Петербурге разработают план транспортного обслуживания до 2035 года

В Петербурге разработают комплексный план транспортного обслуживания сроком до 2035 года, сообщили 13 мая в профильном комитете города. Разработку плана проведут в два этапа, завершить ее намереваются к маю следующего года.

План должен будет определять приоритеты, цели и задачи обслуживания пассажиров всеми видами общественного транспорта, включая пригородные электрички. Также в него войдут мероприятия по достижению показателей, установленных региональным стандартом транспортного обслуживания горожан.

Авторы собираются сформировать программу модернизации общественного транспорта. Последняя коснется обновления имеющегося парка транспортных средств. В числе задач документа комитет по транспорту упомянул формирование каркаса маршрутной сети и единой тарифной политики, а заодно и обеспечение безопасности перевозок.

Работа над первым этапом продлится до 31 августа, над вторым — к 1 мая 2025 года. Сперва планируется провести оценку существующего уровня транспортного обслуживания горожан, сформировать программу модернизации транспорта и составить прогноз объема перевозок пассажиров. В рамках второго этапа должны будут представить новую маршрутную сеть на 2025-2030 годы.

Фото: ЗАКС.Ру