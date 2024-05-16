Физик Маслов заявил в суде о своей невиновности в госизмене

Новосибирский физик Анатолий Маслов, дело которого слушается в Петербурге, заявил в последнем слове о своей невиновности, передает 16 мая ТАСС со ссылкой на адвоката Ольгу Динзе. В отношении 77-летнего ученого возбуждено уголовное дело о государственной измене (ст. 275 УК РФ).

"Он сказал, что ничего плохого и противозаконного не сделал. Всю жизнь посвятил семье и отечественной науке. Его дальнейшая судьба зависит от суда", — передает информагентство слова адвоката.

Динзе отметила, что защита не видит в действиях Маслова состава преступления. По версии адвоката, ее подзащитный не передавал за рубеж вменяемые ему сведения, а сами они не относятся к числу составляющих государственную тайну.

Адвокат также заявила об ухудшении состояния ее подзащитного в СИЗО. "В условиях следственного изолятора и постоянных стрессовых ситуаций любая медицинская помощь является малоэффективной", — высказалась она.

Ранее гособвинение запросило для Маслова 17 лет колонии строгого режима. В феврале Динзе сообщала о том, что ученый перенес инфаркт.

Фото: ЗАКС.Ру