На улице Костюшко самокатчик сбил петербурженку и отправил ее в реанимацию

В Московском районе Петербурга электросамокатчик сбил жительницу Красносельского района и отправил ее в реанимацию с пробитой головой, об этом 17 мая пишет "Фонтанка.ру".

Инцидент произошел вечером в четверг, 16 мая, на улице Костюшко. Из-за столкновения женщина получила перелом свода и основания черепа, открытую черпено-мозговую травму и ушиб головного мозга.

Сейчас врачи борются за ее жизнь, состояние пациентки оценивают как тяжелое. Обстоятельства произошедшего также устанавливаются.

Напомним, что в Петербурге начали принимать активные меры против недобросовестных электросамокатчиков. Например, сервис аренды самокатов "МТС Юрент" занимается выявлением несовершеннолетних водителей.

Фото: ЗАКС.Ру