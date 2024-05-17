Правоохранители Петербурга задержали подозреваемых в поджоге вышки сотовой связи

Правоохранительные органы нашли подозреваемых по делу о поджоге вышки сотовой связи во Фрунзенском районе Петербурга, об этом 17 мая пишет "Фонтанка.ру".

В общей сложности подозреваемых пока что двое. Они оба живут недалеко от самой пострадавшей вышки. Ранее оба мужчины были судимы: один за кражу, а второй за тайное хищение, а также фиктивную постановку иностранцев на учёт.

На данный момент, подозреваемые задержаны на двое суток по делу об умышленном повреждении имущества.

Напомним, что 14 мая на территории Фарфоровский Пост подожгли вышку сотовой связи. Было возбуждено уголовное дело об умышленном повреждении имущества при помощи поджога (ч. 2 ст. 167 УК РФ).

Фото: ЗАКС.Ру