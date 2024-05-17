Главой "Организатора перевозок" станет Денис Усанов

Новым главой ГКУ "Организатор перевозок" станет Денис Усанов, его кандидатура согласована, об этом 17 мая пишет "Фонтанка.ру".

Ранее главой был Вадим Арсеньев, который проработал в учреждении три года. Он перейдет на работу в петербургский метрополитен и будет заниматься операционной деятельность и работой с проездными билетами.

Уточняется, что кандидатура Дениса Усанова утверждена. Сейчас он работает в комитете по транспорту Петербурга в отделе организации пассажирских перевозок.

ГКУ "Организатор перевозок" занимается работой пассажирских перевозчиков Петербурга и заключает с ними контракты от имени города.

Фото: ЗАКС.Ру