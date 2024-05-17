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Новости 12:47

Главой "Организатора перевозок" станет Денис Усанов

фото ЗакС политика Главой "Организатора перевозок" станет Денис Усанов

Новым главой ГКУ "Организатор перевозок" станет Денис Усанов, его кандидатура согласована, об этом 17 мая пишет "Фонтанка.ру".

Ранее главой был Вадим Арсеньев, который проработал в учреждении три года. Он перейдет на работу в петербургский метрополитен и будет заниматься операционной деятельность и работой с проездными билетами.

Уточняется, что кандидатура Дениса Усанова утверждена. Сейчас он работает в комитете по транспорту Петербурга в отделе организации пассажирских перевозок.

ГКУ "Организатор перевозок" занимается работой пассажирских перевозчиков Петербурга и заключает с ними контракты от имени города.

Фото: ЗАКС.Ру


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