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Новости 20:54

Глава петербургского "Организатора перевозок" может уйти на работу в городской метрополитен

фото ЗакС политика Глава петербургского "Организатора перевозок" может уйти на работу в городской метрополитен

Директор ГКУ "Организатор перевозок" в Петербурге Вадим Арсеньев может перейти на работу в городской метрополитен, об этом 15 мая пишет "Фонтанка.ру" со ссылкой на свои источники.

Как уточняет издание, с Арсеньевым не был продлен контракт даже на год. Предположительно, в метро он займет должность заместителя начальника петербургской подземки, где будет заниматься операционной деятельностью. Во многом работа будет связана с проездными билетами.

О том, что у Арсеньева не продлен контракт в ГКУ "Организатор перевозок" стало известно после трагедии, произошедшей в выходные на набережной реки Мойки, однако, уточняется, что решение об увольнении было принято еще до случившегося.

Напомним, что бывший вице-губернатор Петербурга Валерий Пикалев был назначен главой Федеральной таможенной службы.

Фото: ЗАКС.Ру


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