Таможенный инспектор в Петербурге оказалась под домашним арестом по делу о посредничестве с взяткой

Выборгский суд Петербурга избрал меру пресечения главному таможенному инспектору Северо-Западного поста Центральной таможни Анне Коровкиной по делу о посредничестве во взяточничестве (п. б ч. 3 ст. 291.1 УК РФ). Как сообщили в объединенной пресс-службе судов города, решение совпало с позицией защиты.

По версии следствия, 22 марта Коровкина передала коллеге, занимающему должность главного таможенного инспектора, взятку в размере 152 тысяч рублей. Деньги она получила от предпринимателя, занимающегося сопровождением таможенного оформления товаров. Последний хотел ускорить процесс списания утилизационного сбора с 61 автомобиля, ввезенного в Россию.

Сам коллега таможенницы перед передачей денег поставил в известность полицию о полученном предложении. Само получение взятки проходило уже под контролем правоохранителей в рамках оперативно-розыскных мероприятий.

Коровкина была задержана 15 мая, на следующий день ей предъявили обвинение. От дачи показаний она отказалась.

В суде сторона следствия ходатайствовала о помещении чиновницы под стражу, защита настаивала на домашнем аресте. Суд внял доводам последней и определил Коровкину по домашний арест до 14 июля.

О задержании Коровкиной стало известно накануне. В ходе обыска у нее обнаружили более 20 миллионов рублей наличными.

Фото: ЗАКС,Ру