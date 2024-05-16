В Петербурге задержана таможенный инспектор

Таможенный инспектор задержана в Петербурге по подозрению в посредничестве во взяточничестве в крупном размере (п. "б" ч. 3 ст. 291.1 УК РФ), передает 16 мая пресс-служба Главного следственного управления Следкома по региону. Дело в отношении чиновницы расследует Следственный отдел по Выборгскому району города.

Согласно материалам дела, в производстве главного таможенного инспектора Северо-Западного акцизного поста Центральной таможни находились более 60 автомобилей. Машины получили таможенное оформление в странах Евразийского экономического союза.

Чиновница получила от коллеги предложение ускорить процесс оформления автомобилей за деньги. Как сообщили в СК, 22 марта главный таможенный инспектор, действуя под контролем полиции, получил от коллеги взятку в размере более 150 тысяч рублей.

"В настоящее время подозреваемая, являющая посредником во взяточничестве, задержана, ей предъявлено обвинение. В ходе обыска по месту жительству последней обнаружено более 20 миллионов рублей наличными", — сообщили в ведомстве.

Ранее стало известно о назначении теперь уже бывшего вице-губернатора Валерия Пикалева на должность главы Федеральной таможенной службы.

Фото: ГСУ СК РФ по СПб