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Новости 18:26

Эксперты заявили об исправности упавшего в Мойку автобуса

фото ЗакС политика Эксперты заявили об исправности упавшего в Мойку автобуса

Упавший на прошлой неделе в Мойку автобус "Волгабас" был технически исправен, сообщила 17 мая "Фонтанка" со ссылкой на свои источники. Текст экспертизы с подобными выводами приобщен к материалам дела.

По словам собеседников издания, полученные экспертами выводы противоречат рассказу водителя Рахматшоха Курбонова, который заявлял о неисправности тормозной системы автобуса.

ДТП с лазурным автобусом произошло днем 10 мая, из девяти человек в салоне выжили только двое. Одним из них оказался водитель. Против него возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, повлекшем смерть двух и более лиц (ч. 5 ст. 264 УК РФ). Суд поместил шофера под арест, его защита обжаловала подобное решение.

Фото: ЗАКС.Ру


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