Невский суд рассмотрит дело о нападении меломана на росгвардейца

Прокуратура Невского района утвердила обвинительное заключение по делу о нападении любителя громкой музыки на сотрудника Росгвардии, сообщили в надзорном ведомстве. Дело возбуждено по статье о применении не опасного для жизни и здоровья насилия к представителю власти (ч. 1 ст. 318 УК РФ).

Согласно материалам дела, вечером 19 февраля 34-летний петербуржец сидел в машине возле парадной жилого дома и слушал громкую музыку, мешая спать окружающим. На место прибыл наряд Росгвардии, который увез меломана в отдел полиции. По прибытии на место петербуржец не пожелал выходить из служебной машины и несколько раз ударил росгвардейца кулаком.

"Обвиняемый пояснил, что находился в стрессовом состоянии, ему не понравилось, что его доставляют в полицию, прервав прослушивание треков любимых исполнителей", — передала слова горожанина прокуратура.

Уголовное дело направлено в Невский районный суд для рассмотрения по существу.

Ранее Московский районный суд оштрафовал петербурженку, покусавшую полицейского. Размер взыскания составил 25 тысяч рублей.

Фото: ЗАКС.Ру