Депутаты предложили штрафовать родителей за курение при детях младше 16 лет

Депутаты Госдумы разработали и направили для получения отзыва в правительство и в Верховный суд пакет законопроектов на тему курения, сообщил 17 мая в своем Telegram-канале глава парламентского комитета по молодежной политике Артем Метелев ("Единая Россия"). Среди прочего, инициатива предусматривает введение административной ответственности за курение родителей при несовершеннолетних детях.

По словам парламентария, законопроект предусматривает запрет на продажу вейпов в торговых павильонах и увеличивает штрафы за несоблюдение существующих ограничений на продажу табачных изделий. Помимо этого, авторы полагают нужным ввести уголовную ответственность за повторную продажу табака детям и ограничить количество перечень разрешенных вкусовых добавок.

Этим, однако, список предложений не исчерпывается. Проект содержит предложение ввести штраф для родителей за курение при ребенке, не достигшем возраста 16 лет. Максимальное взыскание за это предлагают установить на уровне семи тысяч рублей.

Одновременно предлагается увеличить до 15 тысяч рублей максимальное значение штрафа за курение в неположенном месте. Курение на детской площадке в случае принятия инициативы может обернуться штрафом до 30 тысяч рублей.

Ранее Метелев направил на отзыв в правительство законопроект о запрете назначения административного ареста отцам-одиночкам с детьми до 14 лет.

Фото: ЗАКС.Ру