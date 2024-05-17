Уголовное дело о листовках с проукраинскими стихами дошло до суда

Уголовное дело о призывах к терроризму (ч. 1 ст. 205.2 УК РФ) в отношении семейной пары из Гатчины дошло до суда, сообщил 17 мая MR7. Ювелира Александра Доценко* и его жену художницу Анастасию Дюдяеву** обвиняют в распространении листовок с проукраинскими стихотворениями в гипермаркете "Лента".

Дело зарегистрировал 14 мая Первый Западный окружной военный суд. По сообщению адвоката Доценко* Сергея Подольского, первое заседание назначено на 27 мая, оно пройдет в закрытом режиме.

О задержании Доценко* и Дюдяевой** стало известно в конце января. Перед этим в "Ленте" на территории Красносельского района находили листовки с протестными надписями.

*Росфинмониторинг внес Александра Доценко в список террористов и экстремистов

**Росфинмониторинг внес Анастасию Дюдяеву в список террористов и экстремистов

Фото: ЗАКС.Ру