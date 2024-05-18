Беглов наградил военных врачей из зоны СВО памятными знаками в Кронштадте

Губернатор Петербурга Александр Беглов вручил военным врачам - участникам СВО памятные знаки "от благодарного Санкт-Петербурга", об этом 18 мая сообщили в пресс-службе Смольного.

Награждение состоялось в ставропигиальном Никольском Морском соборе в Кронштадте в рамках богослужения и празднования 320-летия города. В конце службы Беглов вручил памятные знаки "За участие в специальной военной операции от благодарного Санкт‑Петербурга" военным врачам, которые находились в зоне СВО.

"Награды – это знак уважения нашим воинам и гражданским лицам, которые участвуют в специальной военной операции, знак того, что город всегда готов оказать вам поддержку. Военные медики всегда были на высоте в своем профессионализме", – сказал Беглов.

Также градоначальник отметил, что Петербург чтит память военных врачей. Например, в 2023 году в Соляном переулке был открыт памятник блокадным врачам.

Фото: пресс-служба администрации Петербурга