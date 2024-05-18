Публицист Скобов* обвиняется в участии в деятельности террористического сообщества

Петербургского публициста Александра Скобова* обвиняют в участии в деятельности террористического сообщества, об этом 18 мая рассказала его жена Ольга в социальных сетях.

Ранее Скобова* задержали сотрудники Центра "Э" в Петербурге после возбуждения в отношении публициста дела об оправдании терроризма (ст.205.2 УК РФ).

По словам жены Скобова*, на данный момент дело находится в производстве СО ФСБ Коми. Следователи рассматривают две статьи и три эпизода – одна статья об оправдании терроризма, а вторая об участии в террористическом сообществе (ч.2 ст.205.4 УК РФ).

Уточняется, что речь идет о публикациях про Крымский мост и про теракт в подмосковном концертном зале "Крокус Сити Холл".

*Минюст внес Александра Скобова в список иностранных агентов, Росфинмониторинг внес в список экстремистов и террористов

Фото: ЗАКС.Ру