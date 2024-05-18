Следователи заинтересовались падением лифта с ребенком в доме на улице Есенина

Петербургские следователи обратили внимание на инцидент с падением лифта в доме на улице Есенина с 12-летним ребенком внутри, об этом 18 мая сообщили в пресс-службе ГСУ СК РФ по Петербургу.

Сейчас проводится доследственная проверка обстоятельств произошедшего. В СК уточнили, что лифт оборвался вечером в пятницу, 17 мая. Мальчик, который был внутри лифта, никак не пострадал.

Также следователи рассказали, что после проверки они примут процессуальное решение.

Напомним, что утром в субботу, 18 мая, "Фонтанка.ру" писала, что на улице Есенина с 20 этажа на первый упал лифт, внутри которого находился 12-летний ребенок.

Фото: ЗАКС.Ру