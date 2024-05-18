Депутат Метелев рассказал, на сколько действительно хотят повысить штрафы за курение

Депутат Государственной думы Артем Метелев ("Единая Россия") рассказал, что в сообщении о проекте закона о повышении штрафов за курение в неположенных местах была допущена ошибка, об этом 18 мая парламентарий сообщил в своем Telegram-канале.

Ранее сообщалось, что в Госдуме предложили увеличить до 15 тысяч рублей максимальное значение штрафа за курение в неположенном месте.

Однако, по словам Метелева, произошла техническая ошибка и опубликованы были карточки с неправильными данными, поэтому информация о штрафах до 15 тысяч рублей неактуальная. Он уточнил, что направлен был законопроект с правильными данными.

На самом деле, штраф за курение в неположенном месте хотя увеличить до 5 тысяч рублей. Сейчас он от 500 до тысячи рублей.

Фото: ЗАКС.Ру