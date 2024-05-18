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Новости 16:23

Депутат Метелев рассказал, на сколько действительно хотят повысить штрафы за курение

фото ЗакС политика Депутат Метелев рассказал, на сколько действительно хотят повысить штрафы за курение

Депутат Государственной думы Артем Метелев ("Единая Россия") рассказал, что в сообщении о проекте закона о повышении штрафов за курение в неположенных местах была допущена ошибка, об этом 18 мая парламентарий сообщил в своем Telegram-канале.

Ранее сообщалось, что в Госдуме предложили увеличить до 15 тысяч рублей максимальное значение штрафа за курение в неположенном месте.

Однако, по словам Метелева, произошла техническая ошибка и опубликованы были карточки с неправильными данными, поэтому информация о штрафах до 15 тысяч рублей неактуальная. Он уточнил, что направлен был законопроект с правильными данными.

На самом деле, штраф за курение в неположенном месте хотя увеличить до 5 тысяч рублей. Сейчас он от 500 до тысячи рублей.

Фото: ЗАКС.Ру


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