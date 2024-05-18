Суд Петербурга отправил в СИЗО поджигателей вышки сотовой связи

Фрунзенский районный суд Петербурга избрал меру пресечения для Сергея Гладкого и Сергея Перксона, которые подозреваются в поджоге вышки сотовой связи, по статье о диверсии (ч.1 ст.281 УК РФ), об этом 18 мая в своем Telegram-канале написала глава объединенной пресс-службы судов города.

Изначально их действия рассматривали по статье об умышленном повреждении имущества (ч.2 ст.167 УК РФ). Однако следствие считает, что это была диверсия.

Обвиняемый Гладкий рассказал, что ему нужны были деньги, поэтому он совершил поджог. Он уточнил, что работу нашел в интернете, а вышку поджег с помощью бензина. Деньги на бензин ему перевел обвиняемый Перксон.

Оба мужчины против меры пресечения в виде ареста не возражали. В СИЗО они пробудут до 15 июля 2024 года.

Фото: ЗАКС.Ру