Бельский и вице-губернаторы поздравили Беглова с 68-летием

Губернатор Александр Беглов отмечает 19 мая свой 68-й по счету день рождения. Петербургские политики и чиновники с самого утра принялись публично поздравлять его в своих соцсетях.

Так, спикер Заксобрания Александр Бельский в своем Telegram-канале заявил, что "неустанный труд" Беглова позволил Петербургу обрести "новые перспективы". По его словам, в городе развивается экономика, меняются жилищная и транспортная инфраструктура, а также наблюдаются позитивные сдвиги в иных сферах.

"Северная столица сегодня — единая команда с компетентным лидером во главе. Благодарю за открытый диалог с депутатами, настрой на конструктив, заботу о городе и его жителях", — высказался Бельский.

Вице-губернатор Борис Пиотровский сообщил, что Беглов "душой болеет за город" и назвал любовь губернатора к Петербургу "главным двигателем его развития". Вице-губернатор Алексей Корабельников также отметил неравнодушие именинника и заявил, что под его руководством город становится всё безопаснее и привлекательнее для жизни.

"За пять лет вы смогли удвоить городской бюджет, решить массу застарелых проблем, вернуть город в федеральную повестку, создать условия для его опережающего развития", — обратился Корабельников к Беглову.

Еще один вице-губернатор, Николай Линченко, отметил, что за время нахождения во главе города Беглов проявил себя "как мудрый и дальновидный руководитель, искренне преданный своему городу и его жителям". Его коллега Евгений Разумишкин отрекомендовал градоначальника как "сильного лидера, любящий Петербург и его жителей".

Наконец, вице-губернатор Олег Эргашев пожелал Беглову плодотворного труда и крепкого здоровья. "Впереди много работы, много важных проектов на благо петербуржцев. Вас поддерживает президент, горожане и ваша надежная команда — правительство Санкт-Петербурга", — высказался он.

Фото: ЗАКС.Ру