Бастрыкин проявил интерес к инциденту с падением лифта в Петербурге

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин потребовал доложить о двух инцидентах с участием несовершеннолетних, произошедших в Петербурге. Речь идет о падении кабины лифта с 12-летним мальчиком внутри и о получении ожога полуторогодовалой девочкой, которую мать посадила на кухонную плиту, уточнили в пресс-службе ведомства.

Первый инцидент произошел вечером в пятницу, 17 мая, в одном из домов по улице Есенина. Кабина лифта с мальчиком внутри оборвалась и пролетела с 20 этажа на первый. Как сообщалось, ребенок не пострадал.

Второе происшествие случилось 18 мая в квартире дома по проспекту Ветеранов. Мать посадила дочку на электрическую плиту, ошибочно посчитав ее остывшей. После того, как девочка закричала, петербурженка схватила ее на руки, а затем отвезла в больницу. Жизни и здоровью ребенка ничто не угрожает.

В обоих случаях Главное следственное управление СК по Петербургу организовало доследственные проверки. Бастрыкин потребовал доложить об их ходе и об установленных обстоятельствах.

Фото: пресс-служба СК