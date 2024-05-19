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Новости 11:56

Тестовые зоны 5G появятся в России до 2030 года

фото ЗакС политика Тестовые зоны 5G появятся в России до 2030 года

Тестовые зоны мобильных сетей 5G должны появиться в России до 2030 года, заявил замглавы Минцифры Дмитрий Угнивенко. При этом, по его словам, в 16 крупных городах к этому времени должны будут заработать коммерческие сети пятого поколения.

"До 2030 года в каждом субъекте РФ должны появиться пилотные зоны, а в 16 городах с численностью более одного миллиона жителей должны появиться коммерческие сети, которые будут предоставлять услуги на сетях пятого поколения", — передает "Интерфакс" слова чиновника, сказанные на выставке-форуме "Россия" в Москве.

Также Угнивенко поведал о планах создания единой сети интернета вещей (IoT) для удаленного управления датчиками и дистанционного сбора данных.

В минувшем марте стало известно, что Петербург и Ленобласть вошли в список пилотных зон для тестирования сетей 5G.

Фото: ЗАКС.Ру


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