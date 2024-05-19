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Новости 12:58

Вице-спикер Думы пожелала видеть больше просемейного контента

фото ЗакС политика Вице-спикер Думы пожелала видеть больше просемейного контента

В настоящее время в России демонстрируется недостаточно просемейного контента, полагает вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова ("Единая Россия"). Парламентарий выразила готовность обратиться в Минцифры для того, чтобы повлиять на ситуацию.

"Мы готовы обратиться в Минцифры, чтобы сделать более заметным созидательный семейный контент в интернете", — заявила Кузнецова в беседе с "Парламентской газетой".

По мысли депутата, подобные материалы должны транслировать молодым людям позитивные образы семьи.

В конце апреля Кузнецова говорила о возможности изменения правил начисления единого пособия на ребенка. По ее словам, сейчас величина перечисляемых средств может отличаться у семей с одинаковым доходом.

Фото: duma.gov.ru


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