Миронов призвал Минпросвещения разработать курс "Истории Русского мира"

Председатель "Справедливой России — За правду" Сергей Миронов сообщил 19 мая о намерении направить официальное обращение в правительство с предложением разработать курс "Истории Русского мира" для русских школ за рубежом. Пока же он ограничился аналогичным призывом к Минпросвещения в своем Telegram-канале.

"Призываю Минпросвещения РФ разработать курс "Истории Русского мира" для русских школ за рубежом. <...> Нужно исключить учебные программы, где говорится о "российской оккупации" и "угнетении народов" в Российской империи и СССР", — поделился соображениями справоросс. По его словам, речь идет о программах "в российско-национальных школах в странах СНГ", не отвечающих национальным интересам России.

Миронов заявил, что еще в октябре 2023 года обращался к президенту с предложением создать единый учебник по истории Великой Отечественной войны для школ в странах СНГ. Теперь же он счел нужным выработать единый подход не только к событиям ВОВ, но и ко всей российской истории.

В апреле Миронов объявил о создании движения "Мы есть русские".

Фото: ЗАКС.Ру