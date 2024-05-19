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Новости 16:50

Более шести тысяч самокатов убрали с улиц Петербурга

фото ЗакС политика Более шести тысяч самокатов убрали с улиц Петербурга

Более 6,1 тысячи кикшеринговых электросамокатов были вывезены с улиц Петербурга к воскресенью, 19 мая, сообщила "Фонтанка". Устройства переправляют на склады временного хранения МВД на Софийской улице, 4, и в поселке Металлострой.

Количество эвакуированных самокатов на второй площадке превысило 900 штук.

Электросамокаты изымаются за неправильную парковку, в связи с чем составляются административные протоколы о самовольном занятии земельного участка (ст. 7.1 КоАП РФ). Рейды в Петербурге стартовали 14 мая в соответствии с распоряжением начальника полицейского главка Романа Плугина. За два дня с улиц удалось вывезти более чем 2,2 тысячи средств индивидуальной мобильности.

Фото: ЗАКС.Ру


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