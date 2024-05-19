Воскресенье в Петербурге стало самым теплым днем в 2024 году

Воскресенье, 19 мая, стало самым теплым днем с начала года в Петербурге, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. По его словам, к 16:00 температура воздуха в городе прогрелась до +25,2 градусах по Цельсию.

"Точное значение сегодняшнего максимума станет известно после 21 часа по местному времени", — уточнил Леус в своем Telegram-канале.

Ранее главный синоптик Петербурга Александр Колесов сообщил, что максимальная температура дня, зарегистрированная в минувшую субботу, оказалась на уровне +24,4.

Фото: ЗАКС.Ру